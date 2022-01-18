Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 18.01.2022 - 13:35 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 14:37
Son oynanan Gaziantep maçından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına gidecek.
Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.
KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, bugün (18 Ocak Salı) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI
Beşiktaş'ta Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson sakatlıkları nedeniyle Vavacars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.