Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki, Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Karagümrük ve Beşiktaş'ın muhtemel 11’leri…

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 18.01.2022 - 13:35 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 14:37

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Son oynanan Gaziantep maçından 3 puanla ayrılan , Karagümrük deplasmanına gidecek.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, bugün (18 Ocak Salı) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson sakatlıkları nedeniyle Vavacars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

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