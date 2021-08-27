Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı (Emre Mor kimdir?)

Fatih Karagümrük, son olarak Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor'u 1 sezonluğuna kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HOŞ GELDİN EMRE MOR. Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık.

Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi.

Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

CELTA VIGO TARİHİNE GEÇTİ



Emre Mor, Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla adını duyurmuştu. Milli futbolcunun performansına kayıtsız kalamayan Celta Vigo, 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.



Emre Mor, İspanyol temsilcisinde gösterdiği davranışlarla birkaç kez kadro dışı kalırken 2 kez farklı takıma kiralandı.



GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Emre Mor, Celta Vigo forması giyerken Ağustos 2019'da Galatasaray'a kiralık olarak katıldı. Bir sezonluğuna kiralanan Mor, yetersiz performans gösterince Ocak ayında İspanya'ya döndü.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, 24 Temmuz 1997 Danimarka doğumlu Türk futbolcudur.

Mor,Celta Vigo'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.

HAYATI

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır.

Galatasaray destekçisi olduğu bilinen Emre Mor, Danca ve İngilizce bilmektedir.

KULÜP KARİYERİ

Danimarka kariyeri

Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.



28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.

Borussia Dortmund

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer oldu. Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı attı.



Celta Vigo

Emre Mor, 29 Ağustos 2017'de İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaştı.



Galatasaray

2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Olympiacos

Emre Mor, devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League (Yunanistan) takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralandı.



2020-21

1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri döndü. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıktı. Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu oldu.



Fatih Karagümrük

26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralandı

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre, Danimarka'nın genç millî takımları ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye millî takımını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı.

Mayıs 2016'da Fatih Terim tarafından Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015'te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı.



12 Haziran 2016'da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu.

21 Haziran 2016'da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11'de başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında millî takımdaki ilk golünü kaydetti.