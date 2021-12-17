Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

Haberler - DHA 17.12.2021 - 12:48 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 12:53
Kulüpten yapılan açıklamada,
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.
Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021