Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.