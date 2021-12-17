Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haberler - DHA 17.12.2021 - 12:48 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 12:53

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.

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