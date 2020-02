Fatih Terim: Çok farklı da bitebilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"Tüm Galatasaraylılar herhalde çok sevinmiştir. O yüzden çok sevinçliyim" diyen Terim şöyle devam etti: "Maça gelince, Beşiktaş-Trabzonspor maçının gerisine düşmediğimiz için sevinçliyim. Oyuncularımı kutluyorum. Ne gerekiyorsa yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. Profesyonelce bir maç oynadılar. Oynayarak, iyi oynayarak aldık. Her bölümde iyi oynadık. Topun bizde kalmasını sağladık. Son bölgede her atağı sonuçlandırdık, basit kayıpla kontraatağa dönmesin diye. Bir derbide olabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştığımıza inanıyorum. Oyuncularımı kutluyorum, onlarla gurur duydum. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Kendi sahamızda oynadığımız herhangi bir maçla burada Fenerbahçe'yle oynamak aynı değil. Geriden direkt ve net çıkmayı çok çalıştık ve bunu başardık. Teoride olan pratikte de oldu. Oyun olarak çok üstün bir oyun oynadığımıza inanıyorum. Yedide yedi oldu."