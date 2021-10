Fatih Terim: Remzi Sanver'le aynı fikirdeyim, Galatasaray aklıselimle hareket etmeli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-0 yendikleri maçta takımının ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçın genelinde üstün oynayan taraf olduklarını dile getirerek, "Bugün eskiye rağmen seti biraz daha iyi oynadık ama ideale yakın oynayamadık. Kaybettiğimiz topları çok çabuk kazandık. O da bize hücum üstünlüğü sağladı. Daha evvel de golü bulabilirdik. Oyunun her bölümünde pres yapmaya çalıştık. Morutan güzel bir gol attı. İkinci yarı rakip arkada çok büyük bir alan bıraktı. Kullandığımız 6-7 toptan birini Kerem gol yapabildi. Topun yönünü, şiddetini ve isabetini kullanabilsek çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Mücadeleden memnunum" diye konuştu.



"MARCAO'NUN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞU ORTADA"



Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun maçta çok iyi bir performans sergilediğini anlatan Terim, "Biz 8 maç Marcao'suz oynadık. Ağzımızı açmadık. Kulüp olarak itiraz bile etmedik. Gerek oyun kurmada, gerek birebir mücadelelerde ve defans liderliğinde ne denli önemli olduğu ortada. İnşallah bir daha böyle işler görmeyiz" dedi.



Tecrübeli teknik adam, Marcao'nun hazır kalmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Bu süreci yönetmek kolay değildi. Hakikaten çok üzgün. Yaptığı işin de doğru olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Burada söyleyemeyeceğim, onunla paylaştığım birçok şey oldu. Marcao profesyonel bir oyuncu. Diğer futbolcularla çok da iyi bir arkadaşlığı olan bir oyuncu. Olmayan işler bize denk geliyor. Kerem'den özür diledi. Bir daha diledi. Gollerden sonra beraberler. Bunları görünce çok mutlu oluyorum. Yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz. Ayrıca bizi 8 maç kendinden mahrum etmesinin de Galatasaray'a kaybettirdiği puanlar da var. Esasında cezayı az kestik. Ama çok üzüldü. İnşallah bir daha olmaz. Bizim takımımız için ne kadar önemli olduğu ortada. Galatasaray olarak doğru yönettiğimiz kanısındayım."



"DAHA KALİTELİ SET OYUNUNA İHTİYACIMIZ VAR"



Sofiane Feghouli'nin performansından çok memnun olduğunu aktaran Terim, "Neden oynadığı, neden oynamadığı çok açık. Feghouli bizim için önemli bir oyuncu. Onun iyi dönüşüne sevindim. Herkese ihtiyacımız var. Takımımdan genel olarak memnunum ama daha kaliteli set oyununa ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.



"SADECE GENÇ OLDUKLARI İÇİN DEĞİL YETENEKLERİ İÇİN BURADALAR"



Fatih Terim, genç futbolcuların performanslarında iniş ve çıkışlar yaşanabileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kerem'deki top kayıpları inşallah daha da azalacak. Onun top kaybetmesi çok doğal. Çünkü çabuk bir oyuncu. Zaman zaman olacak ama ne kadar minimumda tutarsa o kadar daha büyük bir oyuncu olacak. Üzerinde ısrarla duruyorum, eksildiğini de görüyorum. Onu ben sadece kenarda kullanmıyorum. Özellikle içeriye, rakibin arkasına, defans arasına yaptığı koşular bizim için çok önemli. Buna çalışıyor. Morutan'a gelince. O yaş olarak aralarındaki en küçüğü. Daha içine kapanık. İlk defa yurt dışına çıkmış. Kolay değil ama onun da bu meziyetlerle çok daha fazla iş yapması lazım. Yavaş yavaş onu da yapacak. Bazen kötü oynayacak böyle oyunun şeklini değiştirecek, bazen çok iyi oynayıp tüm takımı oynatacak. Bazen oturacak, bazen çıkacak. Ama bunlar çok önemli yetenekler. Sadece genç oldukları için burada değiller, yetenekleri için buradalar. Onlar tecrübeli hale geldiği zaman, sahada daha rahat hareket ettiği zaman Galatasaray başka bir şey olacak diye düşünüyorum."



"REMZİ BEY İLE AYNI FİKİRDEYİM"



Fatih Terim, kulübün yönetim kurulu üyesi Remzi Sanver'in Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbide rakiplerinin galibiyeti hak ettiğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:



"Yönetimin göreve geldiği günden itibaren bu tip olaylara yaklaşım açısını çok doğru buluyorum. Ben de kendisiyle aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın reaksiyonlarla değil aklıselimle hareket etmesi gerektiğinde hemfikirim. Ben de aynısına inanıyorum. Maçlardan sonra hakem eleştirileriyle yaptığımız yorumların bizim o maçın ardından kendimizi ve hatalarımızı analiz etmediğimiz anlamına gelmediğini sanırım herkes anlayabilir. Sayın Remzi Sanver'in açıkçası Türk futbolunda ihtiyacı hissedilen tonda ve nezakette yaptığı tüm açıklamaların arasından cımbızla tek bir kelimeye takılı kalmanın manası yok. Bu arada o konuşmanın başkanın ve yönetimin haberinin olduğu bir konuşma olduğuna inanıyorum. Tek bir kelimeye takılı kalmak istemem çünkü nezaketi, tonu ve dozajı çok güzeldi bence. Bizim gibi hayatı mücadeleyle geçen insanlar, saha içinde kimin hangi niyette olduğunu da bazı durumlarda herkesi yenemeyeceğimizi de anlayabilecek tecrübede. Ancak daha ötedeki büyük resme bakılmasını rica ediyorum. Bu yüzden her söylenen şeyin kelime kelime çok ufak parçalara ayrılarak irdelenmesinden bağımsız olarak yönetimimizin ve dolayısıyla Remzi Bey'in doğru hareket ettiğini düşünüyorum. Ben de onlarla aynı fikirdeyim."



"FORVETLERİN HEPSİ HAZIR BEKLİYOR"



Terim, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammet ve Halil Dervişoğlu gibi üç farklı profildeki forvetlere sahip olmalarını bir zenginlik olarak gördüğünü dile getirerek, "Ben zenginlik olarak düşünüyorum ve öyle oynatıyorum onları. İnanın kolay değil perşembe ve pazar oynamak. Hepsi de hazır bekliyorlar. Bazen çift oynuyoruz. Bunu bir avantaj olarak görüyorum" dedi.



Tecrübeli teknik adam, altyapıdan A takıma dahil etmek istediği oyuncuların olup olmadığına yönelik soruya, "Var tabii. Zaten Bartuğ Elmaz bizle çıkıyor. İnşallah Bartuğ'u daha iyi hazırlayacağız. Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen. Dün itibariyle Ceyhun (Müderrisoğlu) hocayı Niğdespor'a gönderdik. Ekibi ile orada başlayacak. Bizim buradan kiralık verdiğimiz oyuncuları orada değerlendireceğiz. En kısa zamanda başkan ile Niğde'ye gideceğiz. Bize çok faydası olan bir yer haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.



Terim, Bartuğ Elmaz'ın sözleşmesiyle ilgili olarak da "Bartuğ ve ailesini kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın Başkanımız onlarla konuştu. Çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Birçok şart öne sürübebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir... Ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hal olur. Herkes Galatasaray’da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir" dedi.