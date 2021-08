Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalmalarının bir "Pardon"u olmadığını belirtti.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAKİP YÜKSELDİKÇE YÜKSELDİ, BİZ DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜK"



Karşılaşmanın kırılma anının ilk yarının uzatma dakikalarında yedikleri gol olduğunu aktaran Terim, maç değerlendirmesiyle ilgili şunları kaydetti:



"Maçın 15 ile 45. dakikaları arasında muhteşem futbol oynadık, çok gol kaçırdık. Devre arasına 2-0 girmek başka bir oyun demektir. Ancak 2-1 daima herkesin umududur. Biz de 2-0'dan 2-1 yapsak, 'Şimdi 2-2 yapıyoruz.' deriz. 2-0 veya 3-0 başka bir şeydir, başka bir oyun oynanır. Maalesef basit golleri atamadık, basit pasları atamadık. Devreye 2-0 da girebilirdik ama maalesef topu kaybettiğimiz yer ile gol yediğimiz yer arasında 4 defans oyuncusuna 2 hücum oyuncusu varken gol yedik. Bu bizi üzdü, çünkü daha rahat oynayacaktık. İkinci yarının bir bölümünde düşeceğimiz aşikar. Bunu ancak skorla ve rahat bir oyunla, topun bizde olmasını sağlayıp bol pas yaparak halledebilirdik. Çabuk oyuncularımızla pozisyon bulabilirdik. Bir de 60. dakikadan sonra çıkarken bir gol yiyince rakip yükseldikçe yükseldi, biz düştükçe düştük. Son 15 dakika bazı oyuncularımız fiziksel olarak gitmez oldu. Buna rağmen 1-2 pozisyon bulduk. Onları da atamadık. Son bölümde de 3-2 kaybedebileceğimiz pozisyonları verdik."



Alexandru Cicaldau'yu rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkardığını aktaran Terim, "Alex'in çıkması aklımızda yoktu. Midesinde bir problemi oldu. Denedik ama ağrısı olduğunu söyleyince oyundan almak zorunda kaldık. Kendisi bizim için önemli bir futbolcu. Buna rağmen Galatasaray 2-0 öne geçmişse ne olursa olsun kazanmalı. Bunun herhangi bir pardonu yok" dedi.



"BENİM VERECEĞİM İLAÇ FORMA"



Fatih Terim, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in atacakları gollerle kendi problemlerini kendilerinin çözeceğini söyledi.



Daha önceki açıklamalarında santrforların kendilerini iyileştirmesini atacakları gollerin sağlayacağını söylediği hatırlatılarak, "Mecazi anlamda bir ilaç verecek misiniz? Golcülerle konuşacak mısınız?" sorusuna Terim, "Benim vereceğim tek ilaç forma. Galatasaray formasının 9 numarasını veriyorsak ilaç odur. O da ilaç olmuyorsa hiçbir şey ilaç olmaz. Yoksa benim yanımda oturacaklar. Ancak pozisyona girmeleri sevindirici. Atarlar, onlar golcü. Diagne'yi yorgun olduğu için çıkardım. Yerine Mustafa girdi. Orta sahaların, kenar oyuncuların ve defansların atması sevindirici ama esas beklediklerimiz atarsa olay kendiliğinden çözülmüş oluyor. Onlar gol atarak kendi problemlerini çözecekler" diye cevap verdi.



"BÜTÜN OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"



Galatasaray Teknik Direktörü Terim, tüm oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.



Genç futbolcuların hata yapabileceğini belirten Terim, "Bu hatalar olacak. Bütün oyuncularımdan memnunum. Hepsi elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğimiz işler de oluyor. Ne kadar dikkat etseniz, teoride anlatsanız, pratikte gösterseniz bazen hatalar oluyor. Bu hataları en aza indirmeye çalışacağız. Oyuncularım benden daha çok üzülmüştür. Bugün kaybedebilirdik. Çok farklı bir şey beklerken bu hayal kırıklığı ama hiçbir oyuncum beni hayal kırıklığına uğratmadı. En azından uğratsa da kimseyle paylaşmam, kendim onlarla hallederim" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI ÇEKTİK"



Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi seviyesinde kura çektiklerini kaydetti.



E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşmelerini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "UEFA önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Ben onlara böyle bir kura çekeyim. Şampiyona yakışır bir yerde dursunlar.' dedi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik. Net olarak en ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar var ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Oranın atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız" dedi.



"TRANSFERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HALLETTİK"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferin büyük bölümünü hallettiklerini aktardı.



Terim, 2 Eylül'de UEFA, 8 Eylül'de ise Türkiye Futbol Federasyonuna liste vereceklerini hatırlatarak, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç günde kafamızdakileri hallederiz. Ancak ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. 8 Eylül'e kadar zaman var. Çalışıyoruz" diye konuştu.

"HER ZAMAN BİR MELO, FERNANDO BULAMIYORSUNUZ"



Son dönemde Felipe Melo ve Fernando Reges tarzı orta saha oyuncuları aldırmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, "Her zaman bir Melo, Fernando bulamıyorsunuz. O mevkiler benim futbol anlayışımda önemli oldu. Transfer döneminin bitmesine daha var. Her şey olabilir. Gedson, Seri ve Lemina'yı o yüzden almıştık. Taylan da bize çok önemli işler yaptı. Hatalı olabilir ama sevabı da çok fazla işler yaptı. Taylan'ı da bir kenara atmayalım. Kaptırdıktan sonra kaleye kadar daha 50 metre var. O top kesilse şu anda bu mevzuyu konuşmuyorduk. Taylan ve Berkan bize lazım oyuncular. Orta sahaya oyuncu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli maç arasında 11 oyuncunun milli takımlara gideceğini belirten Fatih Terim, bu arayı maç eksiği bulunan futbolcular için 1-2 hazırlık karşılaşması oynayarak değerlendireceklerini sözlerine ekledi.