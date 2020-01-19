Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçı sonrası adı sıkça sarı-kırmızılı ekiple anılan Arda Turan transferi hakkında konuştu.



Deneyimli futbolcunun Galatarasay'a geri döneceği iddiaları hakkında konuşan Fatih Terim şunları söyledi:

"Antalya maçından sonra Arda ile ilgili fikirlerimi söyledim. hoşlanmadığım bir şey transferle ilgili yönetimle karşı karşıya geldiğim, kriz olduğu. Böyle bir kriz yok. Herhangi bir şey olursa size bildiririz.

Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir.



Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil."