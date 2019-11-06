Fatih Terim'den Falcao yorumu

Fatih Terim, "Falcao'nun oyuncu kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Hazır İspanya'ya gelmişken, bizim için önemli bir silah olabilirdi ama yokluğunu da dram haline getirmenin anlamı yok. Falcao çok önemli bir golcü ama o olmadığında çok net bir forvet olmadan da, birlikte hücum eden bir takım da tercih ediyorum ben. Geçen sene Onyekuru gibi çabuk adamımız vardı. Bir Porto maçını hatırlıyorum, üçlü oynadığımızda 8-10 pozisyonumuz vardı." dedi.



Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlarına çıktıklarını söyleyen Fatih Terim: "Artık oyuncularımızın nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar yapması gerektiğinin bilincinde olması gerek. İstanbul'da oynamak da, burada oynamak da zor Real Madrid karşısında. Bugün cesurca oynamak ve çok mücadele ederek oynamak gerekiyor. Savaşmamız lazım, hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Birçok şeyi çalıştık oyuncularla, umarım sahaya yansıtabiliriz." dedi.