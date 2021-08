Fatih Terim'den Marcao açıklaması

Fatih Terim, Danimarka'nın Randers takımıyla yarın deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik direktör, GZT Giresunspor ile oynanan lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao ile ilgili soru üzerine "Marcao bir hata yaptı. Cezasını çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray menfaatlerini koruyarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil, bundan sonra da koruyacağımdan herkes emin olabilir. Kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kulübün konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını kaydeden Terim, "Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan yönetim ve başkandır. Teknik olarak da benimdir. Marcao şu anda bizim oyuncumuz. Her koridorda, her antrenmanın içinde her soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Bunlar sabah biter, bir saat sonra biter. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz ancak Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmeyecektir. Biz tabii ki bunu yöneteceğiz. Olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil." yorumunu yaptı.



Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışmalarının beklenenden uzun sürdüğünü aktaran Terim, "Stat yetişmiyor. Bugün yazışmaları gördüm, maalesef Hatay maçını orada oynayamayacağız. Randers ile rövanş maçını da stadımızda oynayabileceğimizden emin değilim. Üzgün müyüm? Evet. Randers ile ilk maçımızın deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Seyircimizle buluşacağımız ilk iç saha maçını Ali Sami Yen'de oynayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Ali Sami Yen'de uzun süre sonra yüzde 50 de olsa taraftarla hoş bir buluşma olacaktı." diye konuştu.



Oğulcan Çağlayan konusunda eski kulübü Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ifade eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben zaten Rizespor başkanı Tahir Kıran ile anlaşırız demiştim, sağ olsunlar başkanlar konuştular, anlaştılar. Biz Oğulcan için 3 genç verdik, onları vermemizin sebebi oynamalarını istememizdi. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır, önceliğimiz vardır. Kiralık verdiğim Yunus ve Atalay, ikisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. İnşallah Rizespor’a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimizi kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek."



Randers karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Terim, "Klasik mücadelesi yüksek, bire birde agresif, tempoyu yükseltebilen, temaslı oyunu seven bir takımla karşılaşacağız. 'Nasılsa ikinci maç var' dememek gerekir. Kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Onlar da bulundukları yeri ve kendilerini bu seviyede ifade etmek için çok mücadele edeceklerdir. Rakibimize saygı duyuyoruz ve o ciddiyetle çıkacağız. Gruplara kalanın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum." şeklinde konuştu.



Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise Randers mücadelesini çok önemsediklerini ifade ederek "Oynadığımız maçlar arasında çok süre yok. En iyi şekilde dinlenip sonraki maça hazırlanıyoruz. Yarınki maç da bizim için çok önemli. Giresun deplasmanında ligin ilk maçından galip döndük. Arkadaşlarımıza ve hocama güveniyorum. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.