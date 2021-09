Fatih Terim'den sosyal medyadaki eleştirilere yanıt

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geri düşmelerine rağmen 2-1 kazandıkları Göztepe maçında alınan galibiyetin zamanlamasının önemli olduğunu söyledi.

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"



Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıda ilk devreye göre daha iyi oynadıklarını aktaran Terim, "Maç boyunca bir isabetli şut var o da gol oldu. İyi ki gol olmuş. Kurtarsaydı Muslera kırmızı kart da görebilirdi. 9-10 tane pozisyona girmişiz. 16'ya yakın şut atmışız. Hele hele bir de penaltı var ki bazıları hem sahanın içinde hem de VAR'da göremiyor demek. İkinci yarı ilk yarıdan iyi oynadık. Rakibe çok pozisyon vermemiştik ama kendi hatamızdan ilk isabetli şut kalemizde gol oldu. 2-1'den sonra oyunumuz devam etti. Geçiş hücumlarını iyi yapar olduk ama koruma içgüdüsü de vardı. İyi oynadığımız maçlarda o kadar basit puanlar kaybettik ki bunu da doğal karşılıyorum. Daha iyi oynayacağız, daha çok mücadele edeceğiz ama beni mutlu eden oyun içindeki baskı anlayışımız. Oyuncularımı kutluyorum. Üç puan zamanlama olarak önemliydi" diye konuştu.

"BUGÜN YENİDEN BİR BAŞLANGIÇ OLDU"



Çoğunluk taraftarın ilk golden sonra protesto edenlere tepki gösterip takıma destek vermesiyle ilgili Terim, "Bizim kazandığımız tarihi zaferlerin içinde Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarla bütünleşmek var. Bugün önce ıslık oldu ama akabinde sağduyulu taraftarlar Galatasaraylılığa yakışan bir tavırla takımlarına destek oldu. Ali Sami Yen'de bizim en büyük gücümüz onlardı. Tarih boyunca tüm başarılarda beraberdik. Bugün de o ani reaksiyondan sonra Galatasaray takımı ile tribündeki taraftarın birleşmesinden ortaya güzel bir oyun ve galibiyet çıktı. Ümit ederim bu beraberlikle yeni zaferler elde etmeye devam ederiz. Bugün bizim için yeniden bir başlangıç oldu" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINA YAKIŞAN BUDUR"



Islık ve protestolardan futbolcuların etkilendiğini aktaran Terim, şöyle devam etti:



"Geleceği olan bir takımız. Tecrübeliler de etkilenir ama çoğumuz genç. Bu da bu çocuklar tecrübe kazanıncaya kadar biz herhangi bir başarıyı istemediğimiz veya şampiyonluktan ve kupalardan vazgeçtik demek değildir. Buradaki samimi sevginin ve birleşmenin önemini vurgulamaya çalışıyorum. Hiçbir Galatasaraylı futbolcu kaybetmek istemez. Burada tek dayanağımız taraftarımız. Bugün çok hoş bir şey oldu. Daha büyük bir grup 'Islıklamayacaksınız' dedi ve bütün stat birleşerek oyuncuyu ayağa kaldırdı, yükseltti. Her şey için rekabet edeceğiz, yarışacağız. Şampiyon olmak için hepimiz uğraşacağız. Bu arada her zaman taraftarımıza ihtiyacımız var. Galatasaray taraftarına yakışan budur. Kendilerine teşekkür ederim. Diğer türlüsü hoş durmuyor. Bizim gibi Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, Avrupa kupası kazanmış camia için bu en doğrusu. Bugün her şey doğal reaksiyonla yerli yerine oturdu. Bugünün en büyük kazançlarından biri de budur."



"ALDIĞIMIZ OYUNCULARIMIZDAN MEMNUNUZ"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yaz transfer döneminde kadroya kattıkları oyunculardan memnun olduklarını söyledi.



Fatih Terim, ligin 6. haftasında 3-0 kaybettikleri Yukatel Kayserispor maçından sonra ocak ayı ile ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Söylemimin transfer mesajı gibi algılanacağını hiç düşünmemiştim. 6-7 transfer döneminde Finansal Fair-play'in acısını çektik. 'Sattığın kadar al'ı yaşadık ve bunu başarıyla atlattık. Bu arada da kim bonservissiz ve kiralıksa mecburen onlara yöneldik. Bunu atlattıktan sonra kendimize bir strateji belirledik. Tam tersi, ocak ve temmuzda küçük dokunuşlarla takımımızı takviye edebiliriz. Olayın çoğunu halettik zaten. Eksiklerin çok fazla olacağını sanmıyorum. Ben transferi kast etmedim, tam tersi ilerledikçe daha iyi oynayabileceğimizi ve gelişeceğimizi ifade etmek istedim. Kayserispor maçının ardından sözlerim yanlış anlaşıldı. Bir transfer gibi addedildiyse öyle demek istemedim. Tam tersi felsefemize, stratejimize göre gidiyoruz. Muhakkak ki eksiklerimize göre hareket edeceğiz. Ocak ve temmuzda da böyle şeyler olabilir. Aldığımız oyuncularımızdan memnunuz, her geçen gün daha iyi olacağını da biliyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacağız ama bu olağanüstü bir rakam veya boşluk değil. Oyuncu ayrılırsa, beklemediğimiz bir durum olursa gereğini yaparız ama onun dışında küçük dokunuşlar halinde eksiklerimizi gidermeyi düşünüyoruz."



"DIAGNE VE MUSTAFA'YA DAHA FAZLA ŞANS VERMEK İSTİYORUM"



Tecrübeli teknik adam, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in daha fazla şans bulacağını dile getirdi.



Son dönemde çok fazla tercih etmediği Diagne'nin performansının sorulması üzerine Terim, "Diagne daha çok şans alacak. İnşallah aldıkça da daha iyi oynayacak. Atak oyuncularımız bizim için çok önemli. Çok pozisyona girip az atma hesabının sonucu çok basit ama atacaklar. Onlara daha fazla şans vermek istiyorum. Attıkça da kendilerine gelecekler. Diagne Türkiye'de gol kralı da oldu. Çalışıyor. Daha iyi oyunlar bekliyorum. Mustafa da Diagne de olacaktır" diye konuştu.



PENALTI TEPKİSİ



Fatih Terim, müsabakanın ikinci yarısında Alpaslan Öztürk'ün içinde yer aldığı pozisyona penaltı verilmemesine tepki gösterdi.



Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) aktif maç yöneten isimlerden olmaması gerektiğini savunan Terim, "Alpaslan'ın pozisyonunu aynı anda kulübede seyrettim. Futbolda her söylenene bir cevap var. Orta hakem görmezse orada olmamalı. Görmediği için VAR'ı koyduk. Neden çağrılmaz, görülmez? Ne deneceğini merak ediyorum. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır. Mustafa Öğretmenoğlu, bana 6-8 maç ceza verdirmeyi biliyor. Maç 2-2 bitse ne olacak? Pozisyonda şiddetli bir darbe var. VAR hakemleri ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu düşündüğüm için faal hakemlerden olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatalar çok bariz. Bu işin seminerini almış, çalışmasını yapmış uzman arkadaşların daha başarılı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu



"ÇOK ÜZÜLDÜM, ÇOK KIRILDIM"



Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kaybettikleri maçlardan sonra öz eleştiri yaptığını ve kendisini çok hırpaladığını söyledi.



"Galatasaraylı Fatih Terim olarak teknik direktör Fatih Terim'in performansını eleştiriyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:



"Muhakkak eleştiriyorum. Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım, kendimde suç ararım. Kalenize top gelmediği bir maçı mağlup bitiriyorsunuz. O arada 7-8 pozisyonunuz var ama atamıyorsunuz. Bu arada ben kendimi suçluyorum. Sosyal medya maalesef çok çeşitli insan gruplarının veya insanların isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya o anki mağlubiyete olan reaksiyon ile hareket ettiği bir ortam. Üzülüyorum. Futbolda vefa yok, dün de yok ama biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Hele hele başka şekilde hareket etmesini tavsiye edenlere de uymamasını diliyorum. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın olmadığımdan da olabilir. Kritik edilebiliriz, yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor."



Terim, yoğun fikstürde bazı oyuncuların dinlendirildiğini ve yapılan değişikliklerin doğal olduğunu sözlerine ekledi.