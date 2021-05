Fatih Terim:Galatasaray vazgeçmeyecek

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbi sonrası beIN SPORTS'a konuşan Fatih Terim, karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışındaki son durumu değerlendirdi.



Karşılaşmadaki performansları nedeniyle oyuncularını tebrik eden Terim, "Türkiye Ligi'nde neyin, ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Herkes önce kendi maçına bakacak. Galatasaray önce kendi maçına bakar, sonra nerede olacağına bakar. İnsan hakikatten bu futbolu görünce, bazı şeyler için üzülüyor."