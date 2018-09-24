Fatih Öztürk, Süper Kupa'da seri penaltılarda kalesidne devleşerek Akhisarspor'u şampiyonluğa taşımıştı.
31 yaşındaki başarılı eldiven, Süper Kupa'da seri penaltılarda 5. penaltıyı kullanan Gomis'in şutuna engel olmuş ve takımına kupayı getirmişti.
Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray karşılaşmasının 42. dakikasında Garry Rodrigues'in kullandığı penaltı vuruşunda da gole izin vermeyen Öztürk, saru-kırmızılılara karşı 2. penaltı kurtarışını yaptı.
GALATASARAY'IN PENALTI SIKINTISI DEVAM EDİYOR
Galatasaray ligde kazandığı son 5 penaltı vuruşundan 4'ünü gole çeviremedi.
Kaçan 3 penaltıda topun başında Gomis yer alırken birinde Rodrigues penlatıyı gole çeviremedi.
"PENALTICI BELLİ"
Garry Rodrigues'in kaçırdığı penaltıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü
"Penaltıcı belli. Sinan'ın elinde top. Daha önce hocalar da bunu söylemiş. 'Ben atayım'
demiş o da vermiş. Olsaydı başka türlü olurdu. Dışarıda oynarsak, hobiler-fobiler
değil" dedi.