FB TV, maç yayınını kesti: Bu yaşananlar futbol değildir

FB TV, Trabzonspor - Fenerbahçe maç yayınını tekrar verdi. 23. dakikada yayını kesen kanal, aşağıdaki mesajı yayınladı:

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 23. dakika itibarıyla bir maç değil, adeta senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı ve bir hakemin futbolculardan rol çaldığı, sonuca direkt etki ettiği ve bizim hakkımızın yendiği bir olaya dönüştü. Bir hakemin bir takımın futbolcularına kin ve hırsla bakması Türk futbolu adına oldukça endişe verici. Bu maç da onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı" dedi.