Federer'den corona virüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım

Instagram hesabından açıklama yapan İsviçreli tenisçi Roger Federer, "Bunlar zor zamanlar ve kimse unutulmamalı. Eşim Mirka ve ben İsviçre'de zor durumda olan aileler için 1 milyon İsviçre frangı bağış yapma kararı verdik" ifadelerini kullandı.



Yardımlarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Federer, "Umarım ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye başkaları da katılır. Bu krizin üstesinden beraber gelebiliriz. Sağlıkla kalın" değerlendirmesinde bulundu.