Felipe Melo İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melo, "Sadece Galatasaray taraftarı, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka ama Türk halkın da çok özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o zaten Türk. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim. Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak" dedi.