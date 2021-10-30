Fenerbahçe ağır yaralı! Üç futbolcu sakatlandı

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.



Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.



ALTAY, GUSTAVO VE VALENCIA SAKATLANDI



Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.



Altay Bayındır 72. dakikada sakatlanarak yerini Berke Özer'e bıraktı. Altay Bayındır yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



80. dakikaya gelindiğinde ise Valencia sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sarı lacivertli ekip, değişiklik hakkı dolduğu için karşılaşmayı da 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.