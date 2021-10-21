Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, Antwerp'i sahasında konuk etti.



KARŞILAŞMA ADETA GOLLE BAŞLADI

Konuk Antwerp 2. dakika öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Viktor Fischer ceza sahası içinde kısa pasını arka direğe hareketlenen Mbwana Samatta'ya gönderdi. Topa hareketlenen Mbwana Samatta dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



Fenerbahçe golden sonra baskısını artırdı ve devre bitmeden golleri buldu. 21. dakikada ceza sahasına gelen topu kaleci Jean Butez uzaklaştırmaya çalıştı ancak Enner Valencia altıpas önünden vuruşunu yaparak skoru eşitledi: 1-1.



ENNER VALENCIA ÖNCE KAÇIRDI, SONRA AĞLARI BULDU



Sarı-lacivertliler VAR incelemesi sonrası 36. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Enner Valencia panenka vuruşu denedi ancak top üst direkten döndü. 43'te Dinis Almeida, Valencia'yı ceza sahası içinde yerde bıraktı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Enner Valencia bir kez daha topun gerisine geçti ve vuruşuyla Fenerbahçe'yi üstünlüğe taşıdı.



ANTWERP BERABERLİĞİ YAKALADI



Belçika temsilcisi mücadelenin 62. dakikasında skoru 2-2'ye getirdi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Birger Verstraete ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde ön direğe yakın bölgede Pieter Gerkens kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.



PEREIRA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 sonrası 67. dakikada 4 oyuncu birden değiştirdi. Mesut Özil, Berisha, Sosa ve Ferdi kenara gelirken Pelkas, Rossi, Zajc ve Nazım oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için açık arayan Fenerbahçe, pozisyonlardan faydalanamadı ve maç 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından sarı-lacivertli temsilcimiz 2 puana yükselirken, Antwerp gruptaki ilk puanını aldı.