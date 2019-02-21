Fenerbahçe Avrupa macerasına nokta koydu. 1-0'ın rövaşında Zenit'e 3-1 mağlup olan temsilcimiz, Kupa 2'ye veda etti.



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Zenit'e konuk oldu.



İlk maçı Islam Slimani'nin tek golüyle kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, Saint-Petersburg Stadı'ndaki mücadeleye tutuk başladı. Zenit henüz 4. dakikada Magomed Ozdoev öne geçmeyi başardı. Golle birlikte morallenen ev sahibi ekip 37'de Serdar Azmoun ile skoru 2-0'a getirdi.



Devrenin son bölümüne doğru topu daha çok ayağında tutmaya başlayan Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın 43. dakikadaki güzel golüyle nefes aldı.



Teknik direktör Ersun Yanal, Rusya'daki karşılaşmanın ikinci yarısına sarı kartı bulunan Alper Potuk - Tolgay Arslan değişikliğiyle başladı.



Fenerbahçe, ikinci yarıda daha dinç futbol ortaya koyarken savunmada bir anlık hata Zenit'e gol kazandırdı. Gecenin iyi performans sergileyen isimlerinden Serdar Azmoun bir kez daha ağları buldu: 3-1. 24 yaşındaki İranlı oyuncu 2 gol ve 1 asistle oynadı.



Tur için avantajlı skoru elde eden Zenit, kalan dakikalarda Fenerbahçe'ye açık vermedi. Son düdükle birlikte Rus ekibi 3-1'lik skorla adını son 16 arasına yazdırdı.



Stat: Saint Petersburg



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)



Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani (Dk. 56 Mak), Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun (Dk. 80 Zabolotny), Dzyuba (Dk. 88 Musaev)



Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Jailson (Dk. 80 Slimani), Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk (Dk. 46 Tolgay Arslan), Ayew



Goller: Dk. 4 Ozdoev, Dk. 37 ve 76 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani, Dk. 50 Barrios (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 83 Şener Özbayraklı, Dk. 90 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

