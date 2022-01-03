Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 10:50
Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'un corona virüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu. Ali Koç Nisan ayında corona virüse yakalanmıştı. Tekrardan pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Koç'un durumu iyi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada:
''Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.''