Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un corana virüse yakalandığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 03.01.2022 - 10:50

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

Kulübü, 'un corona virüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu. Ali Koç Nisan ayında corona virüse yakalanmıştı. Tekrardan pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Koç'un durumu iyi. 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada:

''Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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