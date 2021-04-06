Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, corona virüse yakalandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme



Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.