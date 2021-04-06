Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 11:43

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, corona virüse yakalandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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