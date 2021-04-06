Fenerbahçe Başkanı Ali Koç corona virüse yakalandı

ntv.com.tr 06.04.2021 - 11:43
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, corona virüse yakalandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.