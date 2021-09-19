Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Kriz ortamı oluşturup, kongre ümit eden bir kadro var

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, rakiplerini kutlayarak, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bir yerde onların şanssızlığı dönecekti, bize rastladı. Tebrik ediyorum. Beklemediğimiz sonuç ama biz de bir yerde kötü bir maç çıkararak yenilecektik, o da bugüne rastladı. Böyle bir yol kazasının erken gelmesinin bize iyi bir ders olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"YARIN YEPYENİ BİR GÜN BAŞLIYOR"



UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maç oynadıklarını kaydeden Ali Koç, "Orada hem fiziki hem de duygusal açıdan bayağı bir yıpranma oldu." dedi.



Önlerinde zorlu müsabakalar bulunduğuna dikkati çeken sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Özellikle Türk takımları arka arkaya maçlarda sıkın yaşayabiliyorlar. İyi oynamadık. Rakamlara baktığınız zaman, aslında rakamlarla maçın sonucu bağdaşmıyor. Topa sahip olma, pas oranları, orta gol pozisyonları, kaleyi tutan şutlara rağmen... Demek ki etkin futbol oynamamışız ve bütün rakamlar lehimize olmasına karşın buradan 2-0 mağlubiyetle dönüyoruz. Panik olacak bir durum yok. Ben takıma çok inanıyorum. Doğru yolda olduğumuza ve hocamıza çok inanıyorum. Biraz evvel aşağıda soyunma odasındaydım arkadaşlarla. Bu gece yatacaklar, kafalarında maçı yaşayacaklar, yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü GZT Giresunspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.



"BU KADAR ÇOK OYUN DURMAZ"



Ligde oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketleri eleştiren başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Savaşan, mücadele eden, formanın hakkını sonuna kadar, terinin son damlasına kadar verecek, çubukluyu taşımanın bilincinde olacak futbolculardan bir takım kuracağız demiştik. Şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım noktaya hızla geldik. İnşallah bunu güçlendirerek sürdürebiliriz. Bugün de bir nebze yaşandı, Antalyaspor maçında çok çok yaşandı, Sivasspor maçında fazlasıyla yaşandı. Buna federasyonumuzun, MHK'nin ve Kulüpler Birliği Vakfının bütün kulüpler adına bir ses çıkarması lazım. Bu kadar çok oyun durmaz. Oyunu yavaşlatmaya, zaman geçirmeye yönelik hareketlerin bu kadar rahat yapıldığı tek lig herhalde biziz. İstatistikleri tam bilmiyorum. En yaşlı lig bizde. Bununla beraber en az top oynanan, topun oyunda kalma süresinin en az olduğu liglerden biri de biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerekiyor. Sadece bu maçla alakalı bir serzeniş değil. Top toplayıcı genç çocuklara bile rakibin topunu oyuna yavaş sokmayı öğreten bir kültür var. Dolayısıyla çocuklara bile bu yaşta hile yapmayı öğreten bir kültürdeyiz. Rica ediyorum biz kulüpler olarak sesimizi çıkarmalıyız. Federasyonun bu konuya eğilmesi lazım ve bunla beraber MHK'nin hakemlere oyun akışını sağlayacak eğitim vermesi gerekiyor. Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik. Oyun ne kadar akıcıydı. Evet bizim VAR'dan penaltımız iptal edilmeliydi, tekrarlanmalı diye düşünebilirsiniz ama VAR'dan gelen bir karar. Hakem üçlüsünün ne kadar iyi bir maç yönettiğini gördük. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız gerekiyor. Sivasspor maçında oyun 45 dakika oynanmış. Saatlerce arkadaşlar izlediler maçı, 12 dakika durmuş, 7 dakika uzatma verdiler. Maçı durdurmamak için hakemlerin müdahale etmemesi, kartsa kart vermesi lazım. Duruyorsa da bu süreyi uzatmalara eklemeleri lazım. Bu bütün hızlı oynayan büyük takımların dezavantajına olan bir durum. Futbolun marka değerine zarar veren bir olgu."

"SAHA HAKEMLERİ İLE VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI"



Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçında görev yapan hakem Ali Şansalan'ın bu maçta VAR hakemi olması ile ilgili de konuşan Koç, "Federasyon yöneticisiyle de konuştuk. O da anlam veremediğini ifade etti. Federasyonla neyi konuşsak, 'Haklısınız.' diyorlar ama bir şey değişmiyor. Çok basit bir mantıkla işe yaklaşıyoruz. Bugün hakemlik bir şey olmadı, onun için çok daha rahatız. Dün 19-21 saatleri arasında bir maç, 10 kilometre üzerinde koşulmuş. Hakem gece mi geldi gündüz mü geldi bilmiyorum ama bu doğal olarak her insanı yoracağı gibi hakemlerde de bir yorgunluk oluşturur. Yorgunluk karar reflekslerini, odaklanmayı etkileyebilir. 'Ne gerek vardı?' diye sorduk. Üzerine basarak söylüyorum, saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı. Federasyon bunu sezona yetiştiremese bile planlamasını yapıp önümüzdeki sezona kesinlikle yetiştirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"PUSUYA YATAN BİR EKİP VAR"



Fenerbahçe'de kriz ortamı oluşturup kongre ümit edenlerin olduğunu ileri süren Koç, sosyal medyada oyunculara baskı yapılması ile ilgili bir soruya, "Daha hiçbir şey kötü değilken başladı. Bu bilinçli yapılan bir olay. Buraya girdiğiniz zaman, çoğunlukla trol hesaplar olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen tribünlere yönelik, bizi yıpratmaya yönelik ve gerçekten Fenerbahçe'nin 5-6 ay sonrasında kötü gitmesini ve kriz ortamı oluşturup, kongre ümit eden bir kadro var. Dolayısıyla bu her olumsuz sonuçta ortaya çıkacaktır. Sivasspor maçından sonra gördük, pusuya yatan bir ekip var. Bunlar birden fazla ekip. Zaten bir tanesi seçim öncesi açıkladı neler yapmak istediğini ama Fenerbahçeliyim deyip de Fenerbahçe'nin kötülüğü üzerine kendi hayatlarını şekillendirenler, gerçekten Fenerbahçeli olamazlar." diye cevap verdi.

