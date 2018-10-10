Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Dirar, Aatıf ve Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılması ve bazı antrenörlerin görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Koç'un Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Tahminimizden çok daha olumsuz bir tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Hocamız, sportif direktörümüz, yönetimimiz, takımımız, pekçok şey eleştiriliyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum"

"En önemli tecrübe kazandığımız konulardan bir tanesi yaptığımız hata ve aldığımız dersler."

"ŞANS HİÇ YANIMIZDA OLMADI"

"Şans hiç yanımızda olmadı. 2-3 maçta 6 puan çıkarsak, 5 puan bile çıkarsaydık bambaşka konuları konuşacaktık. Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırladık. İkisiyle de korakor mücadele ettik, bana sorarsanız hatta galibiyeti kaçıran taraftık. Ama sonuç 8 maçta 8 puan. Tabii sıkıntılı dönem bizim için"

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"FENERBAHÇE 8 HAFTALIK SONUÇLARDAN İBARET DEĞİL"



"4 ay önce göreve geldik, neyi devraldık? Hangi şartlar vardı? Bunu gözardı etmeyelim. Fenerbahçe sadece 8 haftalık sonuçlardan ibaret değil. Uzun süreli projeden bahsettik. Bundan çok daha iyisini yapacağız. Şüpheniz olmasın."



"11 transfer yaptık. Hem gençleştirme hem de asgari ücretlerde değişiklik oldu. Gençleri, Ayew ve Slimani gibi transferlerle bir araya getirdik."



"Finansal Fair Play. 25 milyon euroluk satış yaptık. Giuliano ve Souza hocamızın istemediği satışlardı. Ancak aldığımız teklifleri kabul etmemek sorumsuzluk olurdu. FFP'ye uymak zorundaydık. Biz de biliriz bu paraları harcayıp ses getiren transferler yapmayı. Ama önemli olan bugün değil. FFP olmasa dahi ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı biz FFP uygulardık."



"MART SONRASINI HALA GÖREMİYORUZ"

"Haftaya Sivas maçına sponsorlarla çıkacağız. 700-800 milyon liraya yakın kaynak yaratmamıza rağmen Mart'tan sonrasını hala göremiyoruz."

"Zagreb ve Rize maçındaki sonuçları kabul edemiyorum. Bunun dışında üstüne koyarak ilerlediğimize inanıyorum"

"Taraftarımızın üzgün tepkili ve kızgın olmalarını gayet iyi anlıyorum. Yönetici olduktan sonra değil 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Onları anlıyorum hatta çoğu zaman taraftar gibi davrandığım içi eleştiriliyorum. Çubuklu sahada mücadele ederken yuhalamayı kabul edemiyorum. Futbolcu yuhalamak, olumsuz tezahürat, bizlerin alışmadığı bir ortam. Son birkaç senedir tribünlerde görmeye başladık. Kabul edilemez olduğunu söyledim."

ERSUN YANAL SORUSUNA YANIT

"Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal hocamız planlarımızda yok. Olmayacağına emin, olun. Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum."

"Hoca değiştirmeye gitmenin uygun olmadığını düşünüyorum. Arsene Wenger, Blanc, Tayfun bunların hiçbiriyle görüşmedik. Her çıkan iddia için de çıkıp açıklama yapma şansımız yok."

"Biliyorsunuz ben geçen salı dergi yazısına bir şeyler yazdım. Değişime dirençle ilgili önlemler alacağımı söyledim. Bunları söylerken neyin ne olduğunu bilen bir yaklayışla söyledim. Hoca ve kadro dışı kararlarını olumlu da olumsuz karşılayanlar da vardı. Bilerek bekledik. Söz konusu kişiler nasıl davranacak, iyi de oldu. Dostumuzu düşmanımızı görmüş olduk. Söz sırası bize geldi. Öncelikle sezon başına gelmemiz lazım. Aykut hoca ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Hoca değiştirme kararı verdik."

"Aykut Hoca ile teknik ekibi konuştuk. Hocamız ekibin iyi olduğunu beyan etti. Comolli de teknik kadroyla konuştu. Onun da raporu olumluydu. Biz yumuşak bir geçiş için teknik kadronun kalmasının orta vadede mantıklı olacağını düşündük. Sonra, Aykut Hoca ayrılırken ekibimle yollarınızı ayırırsanız ne olur onların haklarını koruyun, başka bir yere gittiğimde yanıma alırım dedi. Sezon başı istifa ettiler ama aradım, o da bu geçiş sürecimizde bizimle çalışmaya devam etmelerini istedi."

"Şimdi burada 4 ayın sonunda neler oldu. Baktığımız zaman belki de keşke 4 ay önce bu adımı atsaydık, bugün bunları konuşmuyor olurduk. Biz ne yapmaya çalıştıysak dirençle karşılaştığımızda değişime inanç olmadığını, eski düzenin devam etmesi gerektiği, bazı oyuncu ve personele yayıldı ve olumsuz etki yarattı."

"MAÇA YORGUN ÇIKIYORUZ"

"Görevlerine son verdiğimiz antrenörler sorumluluklarını yerine getirmiyordu. Antrenmanlardan sonra maça çıkan oyuncular "Maça yorgun çıkıyoruz" demeye başladı. Bu rahatsızlığın antrenörlere söyledindiği ama Cocu'ya iletilmediği ortaya çıktı. Kayseri maçından sonra bu tepkiler teknik direktöre iletiliyor. Sonrasında yapılan testlerde idmanların doğru yapılmadığı hatta çok ağır sakatlıklara sebep olabileceği ortaya çıkıyor. Alper Aşçı'nın, performans antrenörünün tutumu olumsuz değerlendiriliyor ve sorumluluk alanı değiştiriliyor."

"HOCANIN CENAZESİNİ TAŞIYACAĞIZ"

"Beşiktaş maçı günü soyunma odasında yerde rulo bir halı var. Soruyorlar, bu ne diye. Bu antrenörlerden biri 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek. Hocanın cenazesini halı saracağız' diyor."

"Kadro dışı bırakılan arkadaşlar, kamp ve yemeklerde dahil "Hocaya karşı safhınızı belli edin" diyecek kadar ileri gittiler." (Yardımcı hocalar)

"Şüphemiz var, içeriden bilgi sızdığına dair bir şüphemiz var. Samandıra'ya girmelerini yasakladık. Niye yasakladık? Ondan sonra kötü şeyler oldu. Hala kabullenmekte sıkıntı yaşıyorum. Bunları niye yaptılar bilmiyorum"

"TÜM BİLGİLERİ DIŞARI SIZDIRMIŞLAR"

"Bu arkadaşların bilgisayarında, ki biz bu aşamada işlem yapmamışız. Görüyoruz ki 28 Haziran'dan itibaren idman programları, verileri, tüm görüntüler video dahil. İstatistik ve raporları dışarıya sızdırıyorlar. Önce kendi maillerine, sonra dışarıya göndermişler. Bu bilgiler kulübün mülkiyeti."

"Samandıra'da tüm bilgiler hard-diskler'de saklanıyor. Geçen senenin tüm idman ve performans dataları silinmiş. Niye dediğimizde yeterli hafıza yok dediler."

"Niye bunlar önemli? Geçen sezon eylül ortası, ekim başında oyuncunuzun idman performansı nasıldı, bunlar yok, karşılaştırma imkanı yok."

"Sanayide böyle bir şey olsa, biz buna endüstriyel casusluk deriz."

"Müjdat Yetkiner bana ve bana oy veren kongre üyelerimize hakaret etti."

AATIF-DİRAR AÇIKLAMASI

"Kadro dışı kalanlardan Volkan'ı ayrı yere koymak lazım. Aatıf ve Dirar'ı genellemek gerekirse onlar da disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdumduymaz tavırlar ve sportif yetersizlik nedeniyle kadro dışı kaldı. Türkçe'de gamsız mı dersin, en azından benim beklediğim ruhu yansıtmayan davranış içindeydi."

"Kayseri maçı sonrası soyunma odasında konuştuk. Aatıf da konuşanlar arasındaydı. Aatıf dedi ki takım olamadık, bu takım zayıf, geçen sene de zayıftık. Düşüncesi bu olabilir. Basına çıkan iddialar saçma sapan iddialar. Nabil Dirar kadroya giremeyince, bu konu Aatıf için bir memnuniyetsizlik sebebi oldu. Takım içinde gruplaşmalar var. Bu da gruplardan biri. Aatıf Dirar'ın oynaması için lobi yaptı. Olabilir, ama bu olmadığı zaman işini yine de en iyi şekilde yapman lazım."

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI



"Volkan konusunu ayrı tutmak istedim. Pazar günü de geniş bir açıklama yapmıştım. Ben ne demiştim? Fenerbahçe için Volkan, Ali Koç için Volkan. Fenerbahçe için Volkan, aidiyet duygusu tartışılmaz yüksek. Çoğu zaman haksız yere, deplasmanlarda başka yerlerde hakaret yedi. Bir de Ali Koç açısından Volkan var. Ben tanıdığımda 19-20 yaşındaydı. İyi bir baba, çok iyi bir baba. Ben nikah şahitliği yaptım düğününde o tarafı da benim için özel. Her anlamda baktığım zaman zor bir karardı. Üstüne basarak söylüyorum, ne Comolli ne de Cocu bana inanmadığım bir kararı aldıramaz. Birazdan anlatacağım sebeplere baktığımızda, benim şahit olduğum unsurlardan dolayı."

"Kötü performansı ve yaşına göre, ihtiyacımız olduğuna inanarak ben Volkan'ın değişime önderlik yapacağına inandığım için aksi görüşe rağman kontratının uzatılmasını istedim."

"TAKIM OLMAK İÇİN NE YAPTIN?"

"Sonra kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapamadık. Hocamız da , Comolli de Volkan'ı tanıdıkları için katkı sağlayacağına inandılar. Dolayısıyla birinci kaleci yaptık. Fakat iyi başlamadık, Benfica ve sonraki iki maçta. İşler iyi gitmedi. Sonra bir kaleci daha gerektiğine karar verdik. Harun'u aldık. Bence Volkan'daki durum, demin de ifade ettiğim gibi, büyük futbolcularda yaşanan durum. Volkan çok iyi bir Fenerbahçelidir. Bilinçli olarak takıma zarar vermek istemez. Ama bilinçaltı olarak yeni kadro, yakın olduğu personelin takımdan ayrılmasından sonra ister istemez etkilendiğini düşünüyorum. Volkan Fenerbahçe için ölüp biten biri. Kötü sonuçlar da buna katkı yapmıştır. Belki bu onda insani bir rahatsızlık yaratmış olabilir. Ama yine de en iyisini yapmak zorundasınız. Tabiri caizse, bu kadar taraftarla bütünleşmiş bir oyuncu fazla sahiplenmeden de hatalar yapabilir. Bunları yaşadık. Kayseri maçından sonra takım olamadık gruplaşmalar var dedi. Ben içi dışı bir insanı severim. Volkan da öyle. Ama biz sözleşmesini uzatırken ana isteğimiz ekip ruhuna, yeni ekibe yardımcı olmaya, bunun bayraktarılığını yapmasını istedik, aksi olmadı ama bunu da yapmadı. Sen naptın takım olmak için, takımı bir araya getirdin mi, Comolli'ye bir şey dedin mi? "Yok rahatsız etmek istemedim" dedi."

"VOLKAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI, SESİNİ YÜKSELTTİ"

"İki olay var benim için bardağı taşıran. Dergi sayısı çıkmadan son rötuşlarda bir haber geldi. Volkan Demirel, Cocu'nun yardımcısını

n üstüne yürümüş. Biz gittik bazı futbolcularla konuştuk, anlattık. Orada Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. Bana bir saygısızlık yaptı, sonra başkanvekilimize saygısızlık yaptı. Konuşturmuyor bile, sesini yükseltti. Daha fazla detaylara girmeyeceğim. Daha sonra kendisiyle birebir konuştum. Bu şekilde saygısızlık yapan bir oyuncu diğer personelle neler yaşayabileceğini düşündüm. Ve gördüm ki Volkan'ın uyanması lazım. "

"Bugünkü davranışların Volkan'ın yarın ne olacağını görecek. Kimse Fenerbahçe'den üstün değil. Bir futbolcunun kadrodışı bırakılması, sözleşme feshi anlamına gelmemektir. Bunun pazar günü de ipuçlarını verdiğimi düşünüyorum. Bir futbolculunun da 15 yıldır Fenerbahçe'de diye farklı muamele görmesi bir yere kadardır. Benim arzum bundan sonra doğru hareketleri yapmasıdır. Döner mi nasıl, ne zaman döner? Onun bileceği iş... Ben vefa konusuna önem veririm. Alex'in jübile konusu gündeme geldi. Ben jübile geleneğini tekrar başlatmak istiyorum. Hatta kendisi bilmez, ilk istediğim Volkan Demirel jübilesidir. Kaleciliği bıraktıktan sonra eğitimin en iyisini görüp Fenerbahçe'de hizmet etmesini isterim."

"İnşallah Volkan tez zamanda aramıza katılır."

ALİ KOÇ FENERBAHÇE TV'YE KONUŞTU