Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon iyi bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor.



Fenerbahçe, son olarak Rusya Ligi takımlarından Khimki forması giyen Devin Booker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DEVIN BOOKER KİMDİR?



2.05 metre boyundaki Devin Booker, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 15 maça çıktı. 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle oynadı. Devin Booker, EuroLeague kariyerine 2018-19 sezonunda Bayern Münih'le başladı.



