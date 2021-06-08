Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi’ni 2. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, Khimki forması giyen Devin Booker ile anlaştı.

ntv.com.tr - Ntvspor 08.06.2021 - 14:54

Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon iyi bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, son olarak Rusya Ligi takımlarından Khimki forması giyen Devin Booker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DEVIN BOOKER KİMDİR?

2.05 metre boyundaki Devin Booker, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 15 maça çıktı. 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle oynadı. Devin Booker, EuroLeague kariyerine 2018-19 sezonunda Bayern Münih'le başladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...