Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ikinci haftasında deplasmanda Panathinaikos'a 91-87 mağlup oldu.



Turkish Airlines Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oldu.



Sarı-lacivertliler karşılaşmada ilk çeyreği 21-20 önde kapatırken, çekişmeli geçen ikinci periyot sonrasında devreye tek sayı üstünlükle girdi. (45-46)



Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte Nando De Colo ve Jan Vesely ile sayılar üretirken, ev sahibi Pana Nedovic ile skora tutundu. Zorlu deplasmanda son on dakika 67-64 önde giren Fenerbahçe, üstünlüğünü korumayı bildi.



Maçın bitimine 3 dakika kala öne geçen rakibi karşısında iyi savunma yapan ve 8-0'lık bir seri yakalayan Djordjevic'in öğrencileri, yeniden öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında gelen serbest atışlardan sonuç alan Pana parkeden 91-87 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından ilk hafta Kızılyıldız'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko Euroleague'de ilk yenilgisini aldı.



Fenerbahçe'de Jan Vesely 18, Nando De Colo 16, Devin Booker 14, Pierria Henry 12 sayıyla oynadı. Panathinaikos'ta ise Nemanja Nedovic 20, Ioannis Papapetrou 14, Daryl Macon 13, Okaro White 12 sayı üretti.