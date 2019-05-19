THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan Real Madrid, pota altından Gustavo Ayon ile bulduğu sayılarla üstünlüğü yakalerken, Facundo Campazzo ilk çeyrekte 7 asist üretti. Farkın çift hanelere çıktığı çeyreğin son bölümünde serbest atışt çizgisinden sayılar bulan Fenerbahçe Beko periyodu 16-24 geride kapadı.
İkinci çeyreğe daha hareketli başlayan sarı-lacivertli temsilcimiz, farkı kısa sürede eritti ve öne geçti. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ikinci çeyreği 40-38 önde geçti.
Çekişmeli oyun üçüncü çeyrekte de devam ederken son dakikaya 69-63 Real Madrid üstünlüğüyle girildi.
Real Madrid dördüncü çeyrekte oyun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Farkın 21 sayıya kadar çıktığı maçı 94-75 kazanan İspanyol ekibi Final Four'u üçüncü sırada tamamladı. Normal sezonda play-off'u en erken garantileyen Fenerbahçe Beko ise Avrupa sezonunu dördüncülükle noktaladı.
Karşılaşmada ayağından sakatlık geçiren Erick Green maçtan sedyeyle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de sezonu dördüncü tamamladı
NtvsporSpor
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 mağlup oldu.
THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi.