Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de Panathinaikos OPAP karşısında

Turkish Airlines Euroleague'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 28-26 üstünlükle noktaladı.



Düşük skorlu oyun maçın ikinci yarısında da devam ederken, skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe son on dakikaya 45-37 önde girdi. Konuk ekip bitime 6 saniye kala farkı 3'e kadar çekse de üstünlüğünü koruyan Aleksandar Djordjevic'in ekibi parkeden 61-57 galip ayrıldı.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Oaka Altion Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 7 Ekim Perşembe 21.00'da başlayacak.