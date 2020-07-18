Fenerbahçe Beko'dan Nikola Kalinic, Valencia Basket'e transfer oldu

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı.

Transferi İspanyol ekibi duyurdu. Valencia Basket, Kalinic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



2015 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki Sırp oyuncu, Fenerbahçe'de 3'er kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.



2017'deki Euroleague şampiyonluğu kadrosunda da yer alan Kalinic, 4 kez EuroLeague’de Final Four oynadı. Fenerbahçe Beko, Başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından Gigi Datome, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne ile de yollarını ayırmıştı.