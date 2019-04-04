Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.
Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak dört müsabakayla tamamlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Zalgiris
Anadolu AjansıSpor
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.