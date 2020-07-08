Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Dyshawn Pierre kimdir?

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaştı.

Sarı-lacivertli ekip son üç sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Pierre, profesyonel kariyerine Almanya'daki Lowen Braunschweig ile başladı ve ertesi yıl, son üç sezonu geçirdiği Dinamo Sassari'ye katıldı.



26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ortalama 12.6 sayı, 8.4 ribaunt ve 2.4 asist ile İtalyan takım liderlerinden biri oldu.



Ayrıca 19 ribaund (ve 16 puan) olmak üzere yarışmalarda beş çift katına çıktı.



DYSHAWN PIERRE KİMDİR?



Dyshawn Pierre, 2012-2016 yıllarında Dayton Flyers forması giydi. 2016 yılında kariyerini Avrupa’da sürdürmeye karar verdi.

2016-2017 sezonunda Alman ekibi Löwen Braunschweig’de geçiren Pierre, orada 1 sezon kaldıktan sonra Dinamo Sassari’ye transfer oldu. Pierre, 2017’den beri Sassari’de forma giyiyordu.

