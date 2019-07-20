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Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır.


Kalecimize başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"