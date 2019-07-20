Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır.
Kalecimize başarılar dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Spor
Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır.
Kalecimize başarılar dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"