Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.



Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

16. HAFTA HAKEMLERİ



Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



20 Aralık Cuma:



20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21 Aralık Cumartesi:



15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık



17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen



20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat



22 Aralık Pazar:



14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya



16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 Aralık Pazartesi:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler



20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek