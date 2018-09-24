Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2018-2019 sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstleniyor.
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Beşiktaş, 40. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Chahechouhe, Benzia, Slimani
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Lens, Babel