Fenerbahçe – Beşiktaş Süper Lig 17. hafta derbi mücadelesi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe 2021’in ve ilk yarının son derbisinde, Beşiktaş’ı konuk ediyor.



Sarı lacivertliler 27 puanla beşinci ﻿sırada.



Siyah beyazlılar ise 24 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.



İki takımın birbirleriyle oynadığı son 5 maçta Fenerbahçe yalnız 1 galibiyet alırken 2 maç da Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı. 3 maç ise berabere bitti.



Fenerbahçe’deki kötü gidişin sorumlusu olarak kabul edilen Pereira içn Beşiktaş maçı kritik bir önem taşıyor.



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda istifasını sunan Sergen Yalçın’dan sonra Beşiktaş’ta 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli takımın başında olacak.



354. RANDEVU



Şu ana kadar 353 maçta rakip olan iki takım arasında 133 galibiyetle Fenerbahçe önde bulunuyor.



Beşiktaş’ın 126 galibiyet aldığı rekabette ise 94 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Oynanan maçlarda Beşiktaş 448 gol atarken Fenerbahçe ise 489 gol buldu.



FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ SÜPER LİG 17. HAFTA DERBİ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 17. Haftasında karşılaşacak Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşması 19 Aralık saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.



Mücadeleyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sakatlığından dolayı maçta forma giyemeyecekken son maçta takımla birlikte çalışmalara başlayan Altay Bayındır’ın durumu maç saatinde belli olacak.

Gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.



Konuk ekip Beşiktaş’ta ise Alex Teixeira, Kevin N’koudou, Mert Günok ve Umut Meraş sakatlıkarı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler.



Beşiktaş’ta Cyle Larin, Fenerbahçe derbisi öncesi kart sınırında bulunuyor.



İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11’LERİ



Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar, Novak, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

"DERBİLERİN HAVASI HER ZAMAN BAMBAŞKA OLUR AMA BU KEZ..."