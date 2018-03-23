Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Burak Asan, 31'de Andre Santos, 45'te penaltıdan Sefa Yılmaz, 52'de Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti.
Fenerbahçe'nin golleri 26'da Aatıf Chahechouhe ve 80'de Fernandao'dan geldi.
Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado 11'iyle başladı.
Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda ise Giuliano, Fernandao, Mathieu Valbuena da forma giydi.
Sarı-lacivertli ekipte devre arası kampına götürülmeyen ve 2 Mart'ta affedilen Ozan Tufan, Aralık 2017'den sonra ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Ozan Tufan, son olarak 13 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendiği maçta oynamıştı.
Fenerbahçe, Bolu'da farklı mağlup
NtvsporSpor
Fenerbahçe, milli karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı evsahibi kırmızı-beyazlı ekip 6-2 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Burak Asan, 31'de Andre Santos, 45'te penaltıdan Sefa Yılmaz, 52'de Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti.