Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.



Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 40 karşılaşmanın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti. Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 41 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak.



Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de yarın sahada olamayacak.

SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.



Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.



Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.



FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

5 Aralık'ta Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşma BeIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.