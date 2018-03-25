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Fenerbahçe Doğuş, Eskişehir Basket ile karşı karşıya geldi

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Spor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'i ağırlayan lider Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-69 galip ayrıldı ve bu sezonki 19. galibiyetini elde etti. Eskişehir Basket ise üst üste 9. maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Maça etkili başlayan ve üstünlüğünü karşılaşma sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe Doğuş, maçı 79-69 kazandı.

İlk çeyreği Melih Mahmutdoğlu ve Ahmet Düverlioğlu'nun sayılarıyla 23-19 önde tamamlayan Sarı Lacivertliler, 2. çeyrekte farkı iyice arttırdı. Bobby Dixon ve Sinan Güler'in oyuna ağırlığını koymasıyla üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 50-34 önde tamamladı.

3. çeyrekte farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş'ta coach Zeljko Obradovic, rotasyona gitti ve fazla şans bulamayan oyunculara forma verdi. Bu maça kadar oynadığı 8 maçı da kaybeden Eskişehir Basket, bu şansı iyi değerlendirdi ve farkı 10 sayıya kadar indirdi: 62-52.

Son çeyrekte Kravtsov konuk ekibi maç boyunca olduğu gibi ayakta tutmaya çalışsa da Fenerbahçe Doğuş, salondan 79-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş, 19. maçını kazanıp liderliğini sürdürdü, Eskişehir Basket ise 12. kez parkeden yenik ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 16 sayı atan Melih Mahmutoğlu, takımının en skorer ismi ve galibiyetin mimarlarından oldu.

Kravtsov, 27 sayıyla konuk ekibi ayakta tutmaya çalışsa da yenilgiyi önleyemedi.

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