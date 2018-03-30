Fenerbahçe Doğuş ikinciliği garantiledi
Ntvspor, Anadolu AjansıSpor
THY Euroleague'de Olympiakos'un deplasmanda Unicaja Malaga'ya uzatmada 87-85 yenilmesiyle, Fenerbahçe Doğuş bitime 1 hafta kala normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 29. haftada dün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe Doğuş'un ikincilik için yarıştığı Yunanistan'ın Olympiakos takımı, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 87-85 mağlup oldu. Bu skorla Olympiakos 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turunda normal sezonu 7. sırada bitiren takımla eşleşecek.
Ligde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, normal sezonu lider bitirmeyi daha önce garantilemişti.