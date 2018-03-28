Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında
NtvsporSpor
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 29. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat
18.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada
bulunuyor. Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67
yenmişti.
Öte yandan, THY Euroleague tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.