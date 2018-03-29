Fenerbahçe Doğuş, Rusya'dan zaferle dönüyor

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 yendi.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılan maça Wanamaker, Kalinic ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 7-5 önde geçti. Khimki, Shved, Gill ve Jenkins'in skorer oyunuyla etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, Nunnally'nin basketleriyle ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.



Çekişmeli geçen ikinci periyotta üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Thompson ile skor bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı kalan bölümde iki takım arasında kopma yaşanmadı ve devre arasına Rus ekibi 38-37 önde girdi.



Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-43 üstün geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed, Wanamaker, Sloukas ve Melli'nin basketleriyle etkili oldu ve çeyreği 59-53 üstün kapattı.



Son çeyreğin başında Sloukas ve Thompson ile basket bulan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikanın başında farkı çift haneye taşıdı: 53-64. Yakaladığı avantajı maç sonuna kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-64 galip ayrıldı.



Bu skorla Fenerbahçe Doğuş 21. galibiyetini elde ederken, Khimki 13. kez mağlup oldu.

Khimki: 64 - Fenerbahçe Doğuş: 73



Salon: Mytishchi



Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan)



Khimki: Shved 19, Vialtsev 3, Markovic, Gill 12, Thomas 10, Robinson 4, Zaytsev 8, Monia, Jenkins 8



Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Nunnally 12, Kalinic 2, Melli 12, Ahmet Düverioğlu 1, Thompson 7, Sloukas 11, Guduric, Ali Muhammed 8, Datome 6



1. Periyot: 18-20



Devre: 38-37



3. Periyot: 53-59