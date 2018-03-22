Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında (Kızılyıldız-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?)

THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım bugün 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe Doğuş'un 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak ve mücadele Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.