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Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında (Kızılyıldız-Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?)

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Spor

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague 28. hafta müsabakasında bugün deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.

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THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım bugün 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe Doğuş'un 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak ve mücadele Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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