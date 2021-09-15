Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda çıkacağı ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı oynayacak.

Mücadele Frankfurt'un ev sahipliğinde Deutsche Bank Park stadında oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur.

Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir.

Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır" denildi.

FENERBAHÇE - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00 'da oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI



UEFA Avrupa Ligi grup maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe 'nin kamp kadrosu açıklandı.