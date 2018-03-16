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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hava nasıl olacak?

Spor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Takımlar hafta başından beri derbi havasına girmiş durumda. Gerek camialar, gerekse de taraftarlar yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbiyi heyecanla bekliyor. Maç saatinde İstanbul Kadıköy’de havanın mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mart ayının gelmesiyle yüzünü gösteren güneş, müsabaka günü de sıcaklığını iyice gösterecek.

Hava tahminlerine göre Ülker Stadyumu'nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması (hissedilen 20) bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.

NTV Hava, İstanbul cumartesi yağış beklenmiyor
NTV Hava, İstanbul cumartesi yağış beklenmiyor

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