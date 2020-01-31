Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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Süper Lig'de 21, 22, 23, 24 ve 25'inci hafta müsabaka programları açıklandı.



23'üncü haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:



21'İNCİ HAFTA



7 Şubat Cuma



20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü



8 Şubat Cumartesi



14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor



17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor



17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK



20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor



9 Şubat Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor



16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir



19.00 Kasımpaşa - Galatasaray



10 Şubat Pazartesi



20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor



22'NCİ HAFTA



14 Şubat Cuma



20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



15 Şubat Cumartesi



14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor



17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe



20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



16 Şubat Pazar



13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği



16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor



19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor



17 Şubat Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa



20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor



23'ÜNCÜ HAFTA



21 Şubat Cuma



20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor



22 Şubat Cumartesi



14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor



17.00 Göztepe - Gaziantep FK



20.00 Beşiktaş - Trabzonspor



23 Şubat Pazar



13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor



16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü



19.00 Fenerbahçe - Galatasaray



24 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir



20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor



24'ÜNCÜ HAFTA



28 Şubat Cuma



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş



29 Şubat Cumartesi



14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa



17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor



20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe



1 Mart Pazar



13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor



16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor



19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği



2 Mart Pazartesi



20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe



20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK



25'İNCİ HAFTA



6 Mart Cuma



20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü



7 Mart Cumartesi



14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor



17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir



17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor



20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor



8 Mart Pazar



13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor



16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray



9 Mart Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor



