Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Mücadele şampiyonluk yarışındaki iki takım için de büyük önem taşıyor.



Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 42 puanı bulunan Galatasaray, 22. haftayı zirvede bitiren bir maçı eksik Trabzonspor'un 2 puan gerisinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.



Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD1'den naklen ekranlara gelecek.



Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve sonraki 23 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.



ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de uzun bir süre sonra sahaya çıkması bekleniyor.



Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.



Teknik direktör Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.



ERSUN YANAL'IN ORTA SAHA KURGUSU MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Luis Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda derbide orta saha dizilişini nasıl kuracağı merak ediliyor.



Kalede Altay Bayındır'ı oynatıp, savunma dörtlüsünü Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturmayı planlayan Yanal'ın, orta sahanın ortasında Ozan Tufan'ın yanında Tolga Ciğerci ya da Tolgay Arslan'ı görevlendirmesi bekleniyor. Yanal'ın Tolga Ciğerci'yi ön liberoda oynatması durumunda sol kanadı Deniz Türüç'e emanet edip, Hasan Ali'nin dönmesiyle Nabil Dirar'ı da sağ kanatta oynatması öngörülüyor.

Tecrübeli teknik adam, orta sahanın göbeğini Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan'la da kurmayı alternatifleri arasında bulunduruyor. Bu durumda santrfor arkasında görev yapan Max Kruse sol kanada geçecek. Sarılacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric olacak.



Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muriç.



SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



LEMİNA SAKAT

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular

derbide kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbi maçta santrforda, son haftaların formda ismi Adem Büyük'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.



Tecrübeli teknik adamın derbiye, ligdeki son 4 maçta da gol atmayı başaran Adem Büyük ile başlayıp, oyunun gidişatına göre yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu sahaya sürmesi öngörülüyor.

Fatih Terim'in, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yokluğunda ise savunmanın önünde Jean Michael Seri'nin yanında Ömer Bayram'a forma verebilir.



Sarı-kırmızılı takımın derbi maçtaki muhtemel 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Adem Büyük (Radamel Falcao).