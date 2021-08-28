Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA turnuvalarından ne kadar gelir elde edecek? (2021 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer almaya hak kazandı. Peki temsilcilerimiz ne kadar gelir elde edecek?

ntv.com.tr 28.08.2021 - 11:04

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA turnuvalarından ne kadar gelir elde edecek? (2021 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri)

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UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

UEFA, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'ndan 3 buçuk milyar euro gelir bekliyor. Ancak beklenmedik nedenlerle bu gelirlerin revize edilebileceği kaydedildi.

3.5 milyar euronun 323 milyon euro, maçların organizasyon ve danışma ücretlerine ödenecek. Yüzde 3'ü (105 milyon euro'su) eleme turlarına katılan takımlara ödenecek. Yüzde 4'ü (140 milyon euro'su) turnuvaya katılamayan takımlara ödenecek.

10 milyon euro, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne ek olarak ayrılacak. Kalan 2.92 milyar euro'nun yüzde 6.5'u Avrupa futbolunun ve UEFA'nın rezervinde kalmaya devam edecek. Rakamın yüzde 93.5'u turnuvalara katılan takımlara dağıtılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

2020-2021 sezonunda Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı kazandı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAĞITILACAK ÜCRETLER

KATILIM: 15.000.000 €

GALİBİYET: 2.800.000 €

BERABERLİK: 930.000 €

SON 16 TURU: 9.6000.000 €

ÇEYREK FİNAL: 10.600.000 €

YARI FİNAL: 12.500.000 €

FİNAL: 15.500.000 €

ŞAMPİYON:19.000.000 €

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers'ı geçen Galatasaray  ve Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi geçen Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DAĞITILACAK ÜCRETLER

KATILIM: 3.600.000 €

GALİBİYET: 630.000 €

BERABERLİK: 210.000 €

SON 16 TURU: 1.100.000 €

ÇEYREK FİNAL: 1.500.000 €

YARI FİNAL: 2.400.000 €

FİNAL: 4.500.000 €

ŞAMPİYON: 8.500.000 €

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