Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor'u yendi

Süper Lig öncesi son provalarına çıkan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, 44 yıl sonra lige çıkan rakibini 3-1 yendi.



Yeni sezondaki ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Vitor Pereira'nın öğrencileri, 23. dakikada Attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. 44'te Serdar Dursun sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.



İlk yarı bu skorla sona ererken; 60'da Giresunspor'un yeni transferi Pelupessy, ceza yayı içinden topu ağlarla buluşturdu.



Maçta son sözü Enner Valencia söyledi. Ekvadorlu forvet ceza sahası sol içinden topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetini ilan etti.