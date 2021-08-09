Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor'u yendi

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fenerbahçe, Giresunspor'u 3-1 yendi. Giresun'da oynanan maçta Sarı Lacivertliler'in gollerini Attila Szalai, Serdar Dursun ve Enner Valencia attı. Giresunspor'un tek sayısı Pelupessy'den geldi.

09.08.2021 - 22:03

Fenerbahçe hazırlık maçında Giresunspor'u yendi

Süper Lig öncesi son provalarına çıkan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, 44 yıl sonra lige çıkan rakibini 3-1 yendi. 

Yeni sezondaki ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Vitor Pereira'nın öğrencileri, 23. dakikada Attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. 44'te Serdar Dursun sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 60'da Giresunspor'un yeni transferi Pelupessy, ceza yayı içinden topu ağlarla buluşturdu. 

Maçta son sözü Enner Valencia söyledi. Ekvadorlu forvet ceza sahası sol içinden topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetini ilan etti. 

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