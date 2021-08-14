Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

ntv.com.tr 14.08.2021 - 18:47 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 19:46
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.
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