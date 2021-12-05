Fenerbahçe Kadıköy'de farklı kazandı (Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'ndan oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golleri 13. dakikada Mergim Berisha ile 70, 79 ve 90+1'de Serdar Dursun'dan geldi.

Oyuna 62. dakikada dahil olan Serdar Dursun, yaklaşık 30 dakikada hat-trick yapma başarısı gösterdi.



Fenerbahçe bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 10 puanlı Çaykur Rizespor ise 15. haftayı son sırada tamamladı.