Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp (Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti.

34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.



TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ



Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.



Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.

