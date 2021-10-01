Fenerbahçe - Kasımpaşa Süper Lig 8. hafta maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe evinde Kasımpaşayı ağırlıyor.



Fenerbahçe 16 puanla Süper Lig’te lider konumunda.



Kasımpaşa ise 7 hafta sonunda topladığı 6 puanla 16’ncı sırada.



İki takım arasında oynanan son 5 maçın dördünü Fenerbahçe kazanırken Kasımpaşa’nın 1 galibiyeti bulunuyor.



FENERBAHÇE - KASIMPAŞA SÜPER LİG 8’NCİ HAFTA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN OYNANACAK?



Fenerbahçe - Kasımpaşa Süper Lig 8’nci hafta karşılaşması 3 Ekim Pazar günü 16.00’da oynanacak. Mücadele BeIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak.



Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



Ev sahibi Fenerbahçe’de İrfan Can, Tisserand, Nazim Sangaré ve mesut özil’in sakatlıkları devam ediyor. Sosa’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Konuk ekip Kasımpaşa’da ise Bruma, Ben Ouanes ve Kevin Varga’nın sakatlıkları devam ediyor. Loret Sadiku ise kart sınırında bulunuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



FENERBAHÇE: Altay, Novak, Szalai, Kim, Gustavoi, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia



KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Tarık, Travnik, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut

FATİH TERİM: LİDER DÖNÜYORUZ